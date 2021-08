Pontapé no “cluster”

Há mais de 20 anos, Michael Porter veio a Portugal, a convite do então ministro da Indústria e Energia, Mira Amaral, para diagnosticar os “clusters” com potencialidade de desenvolvimento no nosso país. O relatório Porter foi recebido com a habitual dose de ceticismo, muita dela condimentada pela circunstância de este especialista em competitividade ter apontado para o óbvio, sugerindo, por exemplo, a aposta nos vinhos. O que está

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...