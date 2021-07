Ganhou o futebol!

Terminou o Euro 2020. No dia 11 de julho de… 2021. Esta foi a primeira grande vitória do futebol: o Euro aconteceu. Não foi apenas mais uma das muitas coisas adiadas nas nossas vidas. Claro que foi um evento estranho, cheio de particularidades, desde estádios repletos de público a bancadas vazias e tudo na mesma prova. O facto de se jogar em mais cidades europeias do que dedos há numa mão também não ajudava muito. O glamour nã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...