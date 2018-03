Antes da tempestade, a bonança nas tecnológicas

O Facebook foi um dos protagonistas desta "tempestade" com as acções a descerem mais de 4% depois de terem surgido notícias de que um consultor político que trabalhou na campanha presidencial de Trump obteve acesso impróprio a 50 milhões de dados de utilizadores da rede social. E foi precisamente antes desta forte queda do sector que os investidores reforçaram a sua aposta nas tecnológicas. Na semana passada, o montante aplicado nestas acções atingiu o valor mais elevado desde o auge da bolha das "dotcom", revela a Bloomberg. No total, a aposta nas tecnológicas, através do PowerShares QQQ Trust Series 1, o maior ETF do sector, ascendeu a 3,3 mil milhões de dólares (2,68 mil milhões de euros). Um reforço do investimento que apontava para a convicção de que estas acções iriam manter os ganhos dos últimos meses. O Nasdaq sobe cerca de 6%, em 2018, ao passo que o S&P500 aprecia pouco mais de 1%. E este foi o único sector que conseguiu recuperar das perdas registadas desde o início de Fevereiro. A continuarem as quedas, os investidores terão de mudar a estratégia.

