Bloomberg dá prenda de reforma a Bill Gross

Mas a Bloomberg quer garantir que Bill Gross não fica totalmente desligado do sobe e desce dos mercados, nem perde uma notícia financeira. A conhecida agência de notícias, que agrega toda a informação dos mercados, decidiu oferecer uma prenda de reforma a Gross: uma subscrição vitalícia. Este presente é uma espécie de agradecimento, depois de o antigo gestor ter doado o seu velho terminal da Bloomberg ao museu de história americana Smithsonian. A confirmação que o gestor poderá manter os seus três terminais da Bloomberg para sempre, sem qualquer custo - um terminal custa cerca de 24 mil dólares por ano - foi dada pelo próprio. Em declarações ao Financial Times, Gross adiantou que não queria perder as suas Bloombergs, por isso Michael Bloomberg contactou Gross para lhe dizer que poderia manter os seus terminais. "Disse que apreciavam todos os nossos anos juntos, por isso as suas Bloomberg são grátis para o resto da sua vida. Foi um gesto bonito", adiantou Gross ao jornal britânico.

Jornalista