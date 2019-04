Como perder mil milhões em dois minutos

A empresa fechou o primeiro trimestre do ano com vendas abaixo das estimativas do mercado. Além de ter falhado as previsões, a fabricante de carros elétricos admite ainda que estes números podem ter um impacto negativo nos lucro. Tal como seria de esperar, as ações reagiram de imediato a estas notícias com quedas muito avultadas, com a empresa a tombar mais de 11%. Desvalorizações que estão a pesar no bolso de Elon Musk. Segundo a Bloomberg, em apenas dois minutos, o valor da fortuna do fundador da Tesla encolheu em 1,1 mil milhões de dólares. Cerca de dez mil milhões de dólares da fortuna de Musk é a sua participação na fabricante automóvel, enquanto 13 mil milhões correspondem à posição que controla na Space Exploration Technologies Corp, segundo os valores divulgados pela Bloomberg. Ainda que todos os investidores sofram com a forte correção das ações da Tesla, para o CEO da empresa esta queda tem um sabor bem mais amargo. Mas cabe-lhe a si garantir que a estratégia da empresa é vencedora. Só assim as ações vão subir.

