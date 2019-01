Em 2018 ganhou quem se manteve pessimista

E há sempre quem consiga tirar partido do momento do mercado, seja ele positivo ou negativo. O "hedge fund" Crispin Odey, especializado em apostas contrárias, beneficiou com o sell-off que há muito antecipava. Segundo a Bloomberg, que cita uma fonte próxima do fundo, o Odey European deverá ter fechado 2018 com uma valorização de 53%. Trata-se da primeira subida anual do produto em quatro anos e contraria as quedas registadas pela indústria. O fundo deverá ter beneficiado com a aposta na queda da libra e com as posições curtas em companhias britânicas, como a Intu Properties e a Debenhams, que perderam mais de metade do seu valor no ano passado. Estas participações deverão, assim, ter ajudado o fundo a subir 3,3% em dezembro, elevando os retornos anuais para o nível mais elevado desde 2007. Ganhos notáveis num período de quedas expressivas, em que apostar na queda foi mesmo uma das poucas formas de conseguir rentabilizar o património. Tendo em conta as primeiras sessões do ano, 2019 poderá ser mais um ano rentável para quem mantém visões mais pessimistas.

Jornalista