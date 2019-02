Empresas tecnológicas estão a ficar maduras

Em todo o ano de 2018, foram quatro as empresas que fizeram o mesmo anúncio. Passam, assim, a ser 420 as empresas do índice de referência norte-americano que remuneram regularmente os seus acionistas. E as empresas que vão começar a distribuir dividendos aos seus acionistas são todas tecnológicas, demonstrando que o setor está a ficar mais maduro e consegue já gerar liquidez que pode entregar aos acionistas, sublinha a Bloomberg.

Depois de começarem a sentir dificuldades em manter o ritmo de crescimento dos seus lucros e receitas, estas companhias começam a focar-se em criar valor, nomeadamente para os seus acionistas. Sobem mais um degrau na sua história e dão mais um argumento a favor do investimento nos seus títulos. A Verisk Analytics foi a última empresa a fazer o anúncio: vai pagar 0,25 dólares por ação a 29 de março. E junta-se à Cerner e ao eBay. A retalhista online fez o anúncio depois de o fundo de Paul Elliott (o mesmo que é acionista da portuguesa EDP) ter desafiado a empresa a aumentar o seu valor, nomeadamente através da venda de ativos.