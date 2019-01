O presente dos Reis Magos para os investidores

Mas, em Espanha, além da troca de presentes que decorreu no dia de Reis, no passado domingo, os investidores deverão receber uma prenda extra nos próximos dias. Segundo cálculos do Cínco Días, 12 cotadas vão distribuir nos primeiros dois meses do ano 2.800 milhões de euros pelos seus acionistas. Ao contrário do mercado nacional, onde a maioria das empresas paga dividendos em maio, na vizinha Espanha, Janeiro, junho, Julho e Novembro tendem a ser os meses em que os investidores espanhóis recebem estas compensações. Entre as que vão distribuir parte dos lucros pelos investidores nas próximas semanas estão empresas como o Santander, a ACS, Red Eléctrica ou Amadeus, sendo que a Endesa já remunerou os acionistas no dia 2 de Janeiro e a CIE Automotive a 4 de janeiro. Para quem detém ações destas empresas, nos próximos dias terão, assim, mais um presente deixado no sapatinho pelos Reis Magos. No mercado nacional, os investidores ainda terão que esperar alguns meses até poderem embolsar este "bónus".

Jornalista