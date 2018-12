O que tem a Huawei que ver com o HSBC?

Mas, a fabricante de smartphones chinesa poderá não ser a única empresa na mira das autoridades norte-americanas. De acordo com a CNBC, que cita o Wall Street Journal, o britânico HSBC poderá ser o próximo a ser associado no caso legal da Huawei. De acordo com o jornal norte-americano, um monitor apontado pelo governo dos EUA para supervisionar o controlo antilavagem de dinheiro do banco detectou transacções ilícitas realizadas pelo Huawei na instituição. Terão sido essas operações que levaram à detenção de Meng Wanzhou, alegadamente por violar as sanções que proibiam a Huawei de vender equipamentos ao Irão. Segundo uma fonte não identificada citada pela CNBC, o HSBC não está a ser investigado no âmbito do caso da prisão da CFO da companhia chinesa. Contudo, o facto de o HSBC ter uma forte presença na China, apesar da sua sede ser no Reino Unido, pode levar as autoridades dos EUA a voltar-se para a entidade. Tudo vai depender de Donald Trump e da vontade de o Presidente dos EUA de manter as tréguas com a China ou criar pontos de conflito com o país.

