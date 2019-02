"Rei das obrigações" anuncia reforma

Depois de uma carreira de 48 anos, Gross anunciou que vai abandonar o seu cargo de gestor na Janus Henderson no dia 1 de Março. Com a saída de cena do gestor, marca-se o fim de uma era. Ainda que os últimos anos tenham sido marcados por alguns desempenhos menos bem conseguidos, devido às rendibilidades nulas, ou mesmo negativas, na dívida de algumas soberanias, Gross ficará conhecido pelo seu percurso na Pimco, gestora especializada em dívida, que ele fundou. Contudo, os últimos cinco anos, passados na Janus, foram de resultados negativos. Num comunicado onde anunciou a decisão de se retirar, Gross garantiu que passou 40 anos "maravilhosos" na carreira, "tentando sempre colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar", tentando "inventar e reinventar gestão de obrigações ativa". Mas, com os bancos centrais mundiais a injetarem liquidez nos mercados e a comprarem dívida obter retornos nas obrigações tornou-se um verdadeiro desafio e até mesmo o rei das obrigações falhou este objetivo. Será que se cansou de remar contra a maré?

