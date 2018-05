Somos todos Paramés, dizem as gestoras

Estratégias Valor e Momentum: prós e contras

Há 1 hora

Diz a média histórica que, a longo prazo, o prémio de rendibilidade da estratégia Valor

é inferior à da estratégia Momentum.

Isto porque, são de tal ordem os “solavancos” que afetam a estratégia Momentum,

que raros são os que os aguentam.

É assim que, até hoje, a estratégia Valor tem dado, para a generalidade dos Investidores,

melhores resultados que a estratégia Momentum

porque… terão sido muito menos os Investidores que com ela vão à ruína!

Mas atenção: nada garante que tal continue a ser assim no futuro,

e é de acentuar que na estratégia Valor

a importância do que os analistas pensam hoje ser a caracterização do factor Valor,

apenas interessa na medida em que possa ser uma previsão mais ou menos precisa

do que os investidores venham a considerar, no final do horizonte de investimento, como caracterização do factor Valor.

Recorde-se por exemplo o que aconteceu com a relação cotação/valor contabilístico:

há uns anos era o melhor indicador; recentemente, tem sido dos piores!