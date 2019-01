Travagem na China atinge cotadas domésticas

São várias as empresas que, perante sinais de abrandamento na economia, foram forçadas a rever em baixa as suas estimativas. A maioria das notícias de "profit warnings" têm incidido sobretudo sobre empresas europeias e americanas, mas não é só nestas duas regiões que as cotadas estão a encontrar dificuldades em cumprir as suas metas. Segundo a Bloomberg, apenas esta terça-feira, pelo menos 20 empresas chinesas, que incluem a Life Insurance Co. e a Chongqing Changan Automobile, avisaram os investidores de que os seus resultados anuais vão ficar abaixo das suas estimativas. As companhias justificam esta expectativa de menores lucros com a desaceleração da segunda maior economia do mundo. Depois de várias cotadas, com exposição à China, como a Apple, é agora a vez de as empresas da "casa" alertarem para o impacto negativo a menor procura na China. Estes "profit warnings" surgem num momento em que mais de 1.800 empresas já anunciaram os resultados preliminares, preparando-se para reportar as contas finais ao longo dos próximos dias. Por isso, o melhor é preparar desde já os investidores, ajustando as suas expectativas à realidade, mesmo que isso signifique uma correção das ações. Mas quanto mais cedo melhor.

