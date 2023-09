Advogado do Diabo - Episódio 54

15 de Setembro de 2023 às 10:00 33 min.

No episódio desta semana de Advogado do Diabo contamos com a presença do presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, para falar sobre os temas mais relevantes que marcam a atualidade do futebol.

O futebol português é sinónimo de competitividade? Como diminuir o fosso existente entre a primeira liga e as restantes? Os clubes portugueses estão muito dependentes das receitas das competições europeias? Deviam ter outra estratégia de financiamento?



A liga portuguesa é suficientemente transparente? O videoárbritro veio melhorar ou piorar o futebol?