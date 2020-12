Podcast: O que vai marcar a presidência portuguesa da UE?

O Dinheiro da Europa Descomplicado é um podcast do Negócios, com 12 programas, onde se explica de forma simples as principais questões da União Europeia. O primeiro podcast é dedicado à presidência portuguesa da UE, que se inicia a 1 de janeiro. A implementação da resposta à crise será uma prioridade, além dos temas que o Governo quer pôr na agenda. Para nos ajudar a descomplicar este tema falámos com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e com o eurodeputado do PSD e vice-presidente do PPE, Paulo Rangel.

