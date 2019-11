Até os melhores traders podem dececionar-se com os bónus de 2019

Muitos profissionais com habilidades tecnológicas do "sell-side" devem receber este ano o mesmo valor de 2018, enquanto a maioria dos "traders" provavelmente terá bónus mais baixos, segundo a análise da empresa de recrutamento Options Group. Traders de rendimentos variáveis podem ser os mais afetados, enquanto os que trabalham com produtos de crédito e securitizados estão entre os únicos grupos com expectativa de receber prémios maiores.

Os chamados "traders quant" observam uma concorrência menos rigorosa quando trocam um banco por outro, afirmou Michael Karp, CEO do Options Group. Empresas de tecnologia têm um maior apelo, já que estão dispostas a pagar mais por talento.

O primeiro semestre de 2019 foi o pior para mesas de trading de Wall Street na última década. Mas o terceiro trimestre foi melhor, com hedge funds e outros investidores institucionais a capitalizarem momentos de volatilidade dos mercados, e não foram muito abalados pelo nervosismo. Isso ajudou operadores, embora nem todos. A consultoria de remuneração Johnson Associates disse no início do mês que prémios em todo o setor devem ser menores de uma forma geral.

SeKarp disse que bónus estáveis não significam que habilidades quantitativas não estejam em alta procura. As mesas de trading agora são mais eletrónicas, e os bancos procura profissionais que possam criar e supervisionar algoritmos, inclusive para produtos de renda fixa.

Grandes bancos "ainda pagam mais por traders que são bons", salientou Karp, acrescentando que a remuneração, no entanto, ainda está muito abaixo do que era antes da crise financeira.

(Texto original: Even the hottest traders face bleak bonuses in volatile year)