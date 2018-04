HSBC já não recomenda "reduzir" Jerónimo Martins mas ainda prevê recuo da cotação

As acções da Jerónimo Martins seguem a recuar, apesar da melhoria da recomendação atribuída pelo HSBC. Da Polónia, também podem vir boas notícias com um bónus para as crianças que aumenta o rendimento disponível das famílias.