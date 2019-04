Monster Beverage é a cotada do século. Sobe 60.000% desde 2000

"Qual é o grande vencedor do mercado de ações este século", questiona a Bloomberg, que dá a resposta prontamente: Monster Beverage. Esta fabricante de bebidas energéticas acumula um ganho de cerca de 60.000% desde o início desde 2000.

Esta subida é bastante mais acentuada do que cotadas como a Amazon – que sobe cerca de 5.300% - ou a Apple – cuja valorização no período é de 2.300%.

A Bloomberg explica que este desempenho das ações estará relacionada com o aumento dos resultados, que cresceram todos os anos desde 2008, e com a subida das receitas, que cresceram sempre, pelo menos, 9% desde 2001.

A Monster Beverage é também patrocinadora de Tiger Woods, o que poderá também beneficiar os títulos.

Os 18 anos que antecedem foram assim muito férteis para esta fabricante de bebidas energéticas, mas os bons ventos podem parar de soprar.

Nas últimas semanas a Monsters Beverage recuou cerca de 18%, devido essencialmente aos novos concorrentes que apareceram no mercado de bebidas energéticas, avaliado em 50 mil milhões de dólares, segundo a Bloomberg.

A agência de informação americana destaca o facto de a Amazon estar a vender a unidade de laboratório de bebidas energéticas e de a Coca-Cola ter lançado a Coca-Cola Energy na Europa.

A Monster Beverage detinha 35,4% do mercado de bebidas energéticas, em março, um valor que representa uma quebra de 3,5 pontos percentuais quando comparado com igual período do ano passado. Já a Red Bull tem 38,2% do mercado.

Conheça mais sobre as soluções de