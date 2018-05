Spotify afunda 11% após resultados

A plataforma de streaming aumentou as receitas e diminuiu os prejuízos mas as suas estimativas para o segundo trimestre não animaram o mercado.

O Spotify registou uma subida das receitas e uma diminuição dos prejuízos nos primeiros três meses deste ano. Ainda assim, os resultados não impressionaram o mercado, e as estimativas apresentadas para o crescimento das receitas no segundo trimestre ficaram aquém do esperado. A desilusão do mercado está a reflectir-se na negociações das acções, que afundam 8,65% para 155,29 dólares, depois de já terem perdido um máximo de 11,11% para 151,11 dólares.





Na quarta-feira, após o fecho do mercado, a empresa sueca revelou que as suas receitas registaram uma subida homóloga de 26% no primeiro trimestre para 1,14 mil milhões de euros. Este valor traduz uma quebra trimestral de 1%. Já os prejuízos diminuíram de 173 para 169 milhões de euros.A empresa reportou um total de 170 milhões de utilizadores activos em Março, com 75 milhões de subscrições pagas, um número ligeiramente inferior ao esperado (75,1 milhões).Para o segundo trimestre, a empresa antecipa receitas entre 1,1 e 1,3 mil milhões de euros, o que compara com o ponto médio do intervalo de previsões de 1,29 mil milhões.Em relação ao número de subscrições pagas, o Spotify aponta para um intervalo de 79 a 83 milhões, o que compara com as projecções de 82,1 milhões.

Está é a primeira apresentação de resultados da plataforma de streaming de música, depois de se ter estreado na Bolsa de Nova Iorque a 3 de Abril e a valer perto de 30 mil milhões de dólares, tendo agora de apresentar resultados de forma periódica.





Na estreia em bolsa o Spotify abriu a valer 165,9 dólares por acção, o que a avaliou em 29,55 mil milhões de dólares – contra os 20 a 25 mil milhões esperados - e encerrou nos 149,03 dólares.

