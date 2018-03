Acções da Tesla afundam perto de 25% em Março

A Tesla está a caminho do pior desempenho mensal de sempre, a companhia de Elon Musk afundou quase 25% no mês de Março.

Chris Ratcliffe

As acções da Tesla estão a acumular uma queda de 24,86% este mês, registando o pior desempenho mensal de sempre da empresa, que se estreou em bolsa em 2010. As acções fecharam a sessão de quarta-feira a valer 257,78 dólares.



As acções acumulam uma queda de 17,21% no trimestre, preprando-se para o pior desempenho trimestral desde o quarto trimestre de 2013.



As recentes quedas da companhia automóvel ocorreram depois de ser aberta uma investigação federal em relação ao acidente mortal de carro no início deste mês, na Califórnia, envolvendo um veículo SUV Tesla Model X.

Os automóveis deste modelo "possuem o hardware necessário para a funcionalidade de condução totalmente autónoma a um nível de segurança significativamente maior do que o nível de um condutor humano", realça a Tesla no seu site.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, uma agência governamental americana independente, concluiu que o sistema de piloto automático do modelo Tesla estava a funcionar correctamente antes do acidente, incluindo a emissão de avisos repetidos para que o condutor assumisse o controlo da viatura, segundo a CNBC.



Em resposta a este acidente, a Tesla continua a defender a tecnologia Autopilot, um hardware de piloto totalmente automático, lançado em 2015.

Também a recente revisão em baixa do rating da Tesla por parte da Moody's, devido a atrasos na produção do Modelo 3, contribuiu para esta queda das acções, de acordo com a CNBC.

