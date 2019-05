A sofreguidão é má conselheira

Sôfregos por escangalharem a geringonça, Rui Rio e Assunção Cristas resolveram pedalar uma bicicleta sem rodas. A experiência falhou e as mazelas vão precisar de muita tintura de iodo. Sôfregos estão também os representantes dos motoristas de matérias perigosas e brincadeiras com caixas de fósforos são altamente inflamáveis. Em Angola, João Lourenço viu-se forçado a demitir o homem que tinha escolhido para substituir Isabel dos Santos na Sonangol. Foi rápido, mais a lição é a de que a petrolífera precisa mais do que uma mudança de caras. Já Rui Moreira viu um "rating" legitimar a sua liderança do Porto.