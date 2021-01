Cinco resoluções culturais para este fim de semana

AS TRÊS IRMÃS

O futuro é, inevitavelmente, o grande protagonista deste clássico de Anon Tchékhov. Com a companhia Ensemble – Sociedade de Atores, Carlos Pimenta dirige um trabalho que explora os meandros do som, erguendo semelhanças com o teatro radiofónico e levando os espetadores a imaginar os contornos visuais desta história clássica de três irmãs ansiosas por uma mudança que parece não chegar. O resultado está em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, com sessões matinais neste fim de semana.



¿DE QUÉ CASA ERES?

Na primeira exposição na galeria No.No, em Lisboa, Ana Pérez-Quiroga dá continuidade ao trabalho de investigação em torno do exílio, durante a Guerra Civil Espanhola, de 30 mil crianças republicanas. Neste trabalho autobiográfico, já que a mãe e a avó da artista estiveram entre estas crianças, procura-se também o paralelo com os dias de hoje, como forma de resistência aos movimentos extremistas que têm vindo a ganhar força.



MADALENA (na foto principal)

O ano arranca no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, com o novo trabalho de Sara de Castro, focado na figura de Maria Madalena, que preparou o corpo de Cristo para as cerimónias fúnebres. A criadora admite que o espetáculo, que se estreou antes da pandemia, é agora outro: para mostrar como está limitado o contacto não só com o corpo morto mas também com os próprios vivos. As sessões deste fim de semana serão às 11h00.

CRONENBERG FOREVER

Na semana em que "Crash" volta às salas de cinema, David Cronenberg inspira também o próximo ciclo do Cinema Nimas, em Lisboa. O cartaz conta com cinco das obras do realizador canadiano, algumas numa versão digital restaurada. Neste sábado, está prevista a projeção de "eXistenZ", filme lançado em 1999, que debate a questão da "humanização das máquinas".

CICLO CINEMA E FOTOGRAFIA: VISÕES ESPECTRAIS

Serralves volta a explorar o legado de Manoel de Oliveira, desta feita com um ciclo de cinema, que se estende até 27 de março. Neste domingo pelas 17h00, na Casa do Cinema, no Porto, o público poderá assistir a "O Estranho Caso de Angélica". A sessão fica completa com "101, à propôs de Manoel de Oliveira", onde Luis Miñarro traz um outro olhar à obra do cineasta português.