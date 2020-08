Cultura em português para embalar agosto

Rei João

Uma peça de teatro encenada por António Pires, sob as estrelas, no Museu Arqueológico do Carmo. A proposta é já um clássico das noites de agosto em Lisboa. Desta vez, a obra escolhida foi "Rei João" de William Shakespeare: um texto pouco conhecido em Portugal e que é, basicamente, uma paródia aos bastidores do poder. Para ver de 29 de julho a 15 de agosto, sempre pelas 21h00.





Jazz 2020: Toscano, Pinheiro, Mira, Ferrandini

Se há sonoridade que combina bem com um final de tarde de calor é o jazz. Neste domingo, pelas 19h00, o concerto do ciclo Jazz 2020 junta Ricardo Toscano, Rodrigo Pinheiro, Miguel Mira e Gabriel Ferrandini no espaço da Asociação Porta-Jazz no Porto. Este ciclo conta com concertos em Lisboa, Porto e Coimbra e afirma-se também como uma forma de apoiar músicos e equipas técnicas em tempo de pandemia.





A última vez que Zé Pedro subiu ao palco foi a 4 de novembro de 2017, num Coliseu dos Recreios esgotado. O fundador e guitarrista dos Xutos e Pontapés acabaria por morrer no final desse mesmo mês. O novo filme de Diogo Varela Silva, que chegou esta semana às salas de cinema, procura fazer uma homenagem a esta estrela do rock’n’roll nacional, misturando imagens de arquivo com entrevistas a familiares e amigos.Numa altura em que a pandemia se assume como um momento de rutura da nossa história, talvez seja tempo de regressar aos primórdios e a outros episódios que marcaram o planeta. É através do corpo que Telmo Ramalho vai contar episódios como o Big Bang, a extinção dos dinossauros ou a invenção da escrita. Um espetáculo para rir e descomprimir até 9 de agosto na Boutique da Cultura, em Lisboa. Aos sábados às 21h30 e domingos às 11h00.Para mostrar o "potencial luminoso" da arte nestes dias que nos deixaram desorientados, os Sete Lágrimas regressam ao Centro Cultural de Belém este domingo, pelas 19h00, para um concerto que irá percorrer música de diferentes tempos. Desta vez, Filipe Faria e Sérgio Peixoto fazem questão de ter companhia em palco: Ana Moura, Carolina Deslandes e a brasileira Tainá vão juntar-se à festa.