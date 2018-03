Há sempre inquietação, inquietação. Até Virgolino Faneca surgir para aquietar a dita

Análise. É provável que os títulos da Navigator registem uma subida devido ao potencial de crescimento do consumo de papel tissue que se verificará após cada episódio da "Casa dos Segredos", na medida em que se perspectiva uma corrida massiva aos WC. Os analistas julgam que o mercado irá ter um comportamento misto, antevendo ainda uma ligeira queda das acções da Pharol, pelas semelhanças argumentativas que existe entre a "Casa dos Segredos" e o enredo em que a empresa está envolvida no chamado caso Oi.

Análise. O cenário é ainda mais crítico. "Faltam menos de dois meses para a publicação do meu novo livro, absolutamente revolucionário e ameaçador para com os principais sistemas sociais que ainda nos regem", avisou o próprio no Facebook, dando a entender que o carácter disruptivo da sua obra poderá mesmo traduzir-se na defesa de um novo modelo de governação, em que ele se assuma como candidato a primeiro-ministro pelo partido "Ama-te Nível 2", disputando o território dos afectos como o Presidente Marcelo. E irá fazê-lo através da verbalização de pensamentos repletos de conteúdo como: "A vida é uma montanha-russa e, de vez em quando, sim, é preciso ficares de pernas para o ar." O dilema é: caso se ponham os dois com fofuras, quem tratará das contas do país? Para minimizar o perigo, sugiro que se atice o Cláudio Ramos ao Gustavo Santos.

Análise. Acreditas no Pai Natal? E no coelhinho que foi com o Pai Natal no comboio ao circo? Tens a tua resposta. É claro que sim, desde que tenha cartão-frota para abastecer as renas.

Análise. De facto, trata-se de um quesito de relevância transcendente que pode impactar negativamente na próxima emissão de dívida de Portugal. Isto derivado de os investidores, à luz desta controvérsia, poderem presumir que o cenário macroeconómico nacional é uma adopção ilegal do alemão. De igual forma relevante é o facto de o Diogo Piçarra ter um cabelo parecido ao do Salvador Sobral, o que também levanta a suspeita de que a música portuguesa anda a ser clonada. Julgo que as finanças públicas e a sanidade mental dos portugueses estão ameaçadas.

Análise. É patente que a Catarina Martins joga sempre no limite do fora de jogo, encostada ao último defesa, invariavelmente Vieira da Silva. Sendo este um verdadeiro lento, a líder do BE surge muitas vezes isolada na cara do "keeper" Costa, o qual está sempre a reclamar "offside". Com o VAR, irá tornar-se possível o debate interminável sobre estas situações de jogo, protelando as decisões, uma variante táctica do agrado do primeiro-ministro. Portanto, a geringonça vai ainda funcionar melhor com esta tecnologia do engonha. Pelo menos até 2019.

Sem remancho, sigo para análise que se impõe.A substituição de Teresa Guilherme por Manuel Luís Goucha na apresentação da "Casa dos Segredos" vai ter impacto no PSI-20?Há a possibilidade de Gustavo Santos vir a integrar o elenco governativo de António Costa?Fernando Negrão vai conseguir afirmar-se como líder da bancada parlamentar do PSD?Diogo Piçarra terá plagiado uma canção da IURD. Será que a seguir vai fazer uma adopção ilegal?A introdução do VAR na política poderá afectar a prestação da geringonça?Esperando que esta lição de sapiência te esclareça cabalmente, subscrevo-me com estima e sem inquietação



Virgolino Faneca