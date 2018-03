Virgolino Faneca analisa o fenómeno zoológico que tomou conta do Benfica

,

Amigo AnselmoEscreves a pedir que te diga qual vai ser o futuro do Benfica, mas eu nestas coisas do futebol sigo o princípio do João Pinto, "prognósticos só depois do jogo", pelo que sugiro que tentes entrar em contacto com o bruxo Nhaga, ou, na impossibilidade, com o Francisco J. Marques, cujos dotes de pitonisa são sobejamente conhecidos.É claro que compreendo a frustração de ver pessoas que trabalham para o teu clube serem acusadas de práticas menos lícitas. Por isso consola-te com o jogo em si, pensando no Jonas, que nunca falha um golo de propósito, no André Almeida, que passa por ser um defesa-direito a sério, ou até no milagre que constitui o facto de Bruno Varela conseguir ser o guarda-redes titular da equipa.O que posso é interpretar a realidade tal como ela se apresenta. Dito de outra forma, o doutor Paulo Gonçalves foi detido na sequência da operação e-toupeira e isso faz todo sentido. Basta observar uma fotografia do doutor Paulo Gonçalves para concluir que o nome dado pela Polícia Judiciária à referida operação não foi fruto do acaso. Leia-se, pois, a descrição do referido bicho que consta do site Covão da Ponte. "A toupeira tem o corpo em forma de cilindro sem pescoço e com um focinho pontiagudo e móvel. Os olhos quase não se vêem, pois estão escondidos debaixo da pele e do pêlo. A pelagem é curta, aveludada e lustrosa, de cor geralmente negra ou acinzentada."Por exemplo, a PJ tem também uma investigação a correr sobre Luís Filipe Vieira e já escolheu o nome de código da operação: e-urso-pardo. E vê lá se não bate certo. Segundo a Wikipédia, o urso-pardo "é um animal solitário, sabe conviver pacificamente quando existe abundância de alimento. Durante o Inverno, procura covas e cavernas para entrar num estado de letargia, que pode durar até sete meses." E acrescenta o site do Jardim Zoológico: "Territorial, faz demarcação visual e olfactiva com as marcas das garras nos troncos das árvores e esfregando-se nestes."Estas coincidências permitem-me concluir que nas equipas de investigação da PJ devem existir um ou mais zoólogos, os quais praticam uma espécie de taxinomia científica nas operações policiais.Dito isto, caro Anselmo, possa garantir-te que o Benfica vai descer de divisão derivado do facto de ter em cativeiro animais que, por lei, deviam encontrar-se em liberdade. Além da já mencionada toupeira e do referido urso-pardo, o Benfica tem uma morsa emprestada à TVI e um lêmure da espécie aye-aye (que os habitantes de Madagáscar dizem dar má sorte) cedido à SIC. Isto só para dar alguns exemplos.Agora, certamente, estarás amargurado com a descida de divisão. Não fiques, porque havendo a garantia de que o Benfica será despromovido, também há a evidência de que não se sabe quando isso acontecerá, devido à complexidade das galerias que as toupeiras constroem. E embora a justiça seja cega e por vezes subterrânea, a realidade é que não está familiarizada com os processos arquitectónicos das toupeiras.No entanto, é de bom senso que o Benfica comece a construir uma equipa para jogar na segunda divisão procurando jogadores com as seguintes características: um avançado furão, um centro-campista que tenha a força de um bisonte, e um guarda-redes com características felinas, sendo que para a defesa já tem uma girafa.Também não é má ideia que mude de presidente, até porque Luís Filipe Vieira tem o dever histórico de empreender uma outra missão timorata, a de devolver o Alverca à glória desportiva, levando Paulo Gonçalves como fiel escudeiro.Não sei porquê, mas um tipo põe-se a escrever sobre o futebol fora das quatro linhas e parece que a sala fica cheia de gambás.Nesta medida, vou ali apanhar ar e já não volto.Um amplexo deste teu

Virgolino Faneca