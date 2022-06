Paragrafino Pescada avisa para os perigos do marisco estragado e das frutas exóticas

Um dos propósitos que me norteiam neste exercício semanal é o de abastecer os meus leitores com informação que certamente os enriquecerá do ponto de vista do conhecimento e também da coscuvilhice, sendo que uma premissa não elimina a outra, antes pelo contrário.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...