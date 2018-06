Mapa: Saiba quais são os municípios que produzem mais lixo e os que mais reciclam

O Dia Mundial do Ambiente foi celebrado a 5 de Junho e o Governo apresentou uma série de medidas para reduzir o consumo de plástico.

O Negócios consultou a base de dados do INE para avaliar o que mostram os números dos diferentes municípios portugueses no que diz respeito ao tratamento dos resíduos urbanos.

Os dados do INE que permitem construir os mapas do Negócios dizem respeito a 2016 e têm por base as estatísticas dos resíduos urbanos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A agência já revelou esta semana os dados provisórios para 2017, que são muito idênticos aos de 2016, mostrando poucas alterações na relação dos portugueses com o lixo.

Em 2017 a produção de resíduos urbanos por habitante aumentou 2,3% e no total foram produzidas 4,75 milhões de toneladas de lixo, segundo a APA.

Em 2016, cada português recolheu 474 quilogramas de resíduos urbanos, de acordo com a base de dados do INE. Mas o lixo gerado por habitante difere bastante de município para município.

Os habitantes de Albufeira recolheram 1.344 quilos de resíduos em 2016, o que representa mais de cinco vezes o volume do município que menos lixo gerou nesse ano: Celorico de Basto, com 251 quilos por habitante.

Olhando para o mapa do país (ver mapa em cima), é visível que os municípios a norte são os que menos lixo geram por habitante, enquanto os do Sul estão no topo oposto. Já a maioria dos municípios do centro apresentam valores em linha com a média. Na divisão interior/litoral não se notam grandes diferenças, sendo que apenas três municípios geram mais de mil quilos de resíduos por habitante. São todos do Algarve, o que pode ser explicado pelo elevado número de turistas que recebem.

Quanto aos municípios mais populosos do país, estão todos a cima da média; Lisboa com 621 quilos e Porto com 645 quilos.

Um outro importante indicador de como os portugueses tratam o lixo diz respeito à proporção de resíduos urbanos preparados para reutilização e reciclagem.

Os dados do INE mostram que, em média, os portugueses preparam para reciclagem 37,8% do lixo que recolheram em 2016 (em 2017, segundo a APA, a taxa foi de 38%).

No que diz respeito a este indicador, o município mais amigo do ambiente era Cantanhede (85,1%), com o lugar oposto a ser ocupado por Mesão Frio (2,6%).

Olhando para o mapa (ver em baixo), nota-se que são os municípios que menos lixo geram aqueles que também reciclam uma menor parcela dos resíduos. A vermelho surgem também alguns concelhos do Oeste, Ribatejo, Alentejo e Algarve.