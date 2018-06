Portugueses produziram 1,3 quilos de lixo por dia em 2017

No ano passado o país produziu 4,75 milhões de toneladas de resíduos urbanos, em média 1,3 quilos por pessoa. Segundo o Relatório do Ambiente, a taxa de reciclagem foi de apenas 38% e o aumento do consumo não foi acompanhado por um aumento da separação para reciclagem.

Em 2017 a produção de resíduos urbanos por habitante aumentou 2,3% face a 2016 e fixou-se, em média, nos 1,3 quilos diários. No total, ao longo do ano foram produzidas 4,75 milhões de toneladas de lixo. Os números são da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que apresenta esta terça-feira, 5 de Junho, o relatório actualizado do Estado do ambiente. A apresentação acontece no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, que hoje se assinala.





Comparando com anos anteriores, verifica-se que a produção de resíduos urbanos registou uma descida nos anos da crise, mas a partir de 2014 voltou a entrar em linha ascendente. Não alcança ainda, contudo, níveis de 2010, em que se ultrapassaram as 5,5 milhões de toneladas.





O aumento do consumo, que coincide com a saída da crise, tem como consequência um aumento da produção de resíduos, sendo certo, porém, que esse crescimento não vem acompanhado por um aumento na separação para reciclagem. Assim, em 2017, do total de resíduos urbanos recolhidos, 83,5% foram provenientes de recolha indiferenciada e 16,5% de recolha diferenciada, ou seja, lixo separado.