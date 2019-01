Mapa: Saiba quanto lixo produziu o seu município

Cada português produziu, em média, cerca de 487 quilos de resíduos urbanos em 2017. As estatísticas foram reveladas a semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística e mostram uma disparidade elevada entre os vários municípios portugueses.

O Negócios elaborou um mapa com os dados do INE e saltam à vista as zonas de Portugal onde os habitantes produzem mais lixo. Algarve surge a vermelho, mas vários municípios do Alentejo também apresentam níveis bem acima da média.



Albufeira é o município com o maior produção de lixo por habitante, o que, tal como nos concelhos vizinhos, será explicado pelo elevado turismo da região. Isto porque o lixo produzido pelos turistas e visitantes eleva o registo dos habitantes.



O mesmo acontece com outros municípios portugueses com resíduos urbanos bem acima da média nacional, como Lisboa (635 KG) e Porto (658 KG), pois muito do lixo não será produzido pelos habitantes destes municípios.



No Norte e Centro de Portugal estão os municípios com menor produção de lixo. Celorico de Basto apresenta o índice mais baixo, com quase metade da média nacional (260 KG).



Percorra o mapa em cima para ver os dados de todos os municípios. Clique aqui se está a ler esta notícia na app.



A média nacional em 2017 foi de 487 KG por habitante, o que representa o valor mas elevado desde 2011 (490 KG). 2017, segundo os dados do INE, foi o quarto ano seguido de aumento dos resíduos urbanos produzidos por habitante. Aqui pode ver os dados com o mapa de 2016.