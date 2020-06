Quanto à substituição por João Leão, Mendes referiu que "é uma substituição dentro da sua própria equipa e por isso João Leão será capaz de contiunuar o trabalho iniciado por Mário Centeno".



"Não ficamos fragilizados de forma alguma", remata. Quando questionada pela possível ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal, a líder parlamentar socialista recusou-se a comentar.



André Silva, líder do PAN, considerou lamentável "que a saída de Centeno tenha sido anunciada no dia em que o parlamento agendou um debate sobre as regras de nomeação para o Banco de Portugal, porque sabemos há muito tempo que seria este o objetivo do governo e de Mário Centeno".



Sublinhou que "isto nada tem a ver com Mário Centeno", a quem reconhece muito mérito e qualidade técnica durante a sua estadia no ministério das Finanças.



Também Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda (BE), reagiu à saída de Centeno e consequente substituição por Leão, referindo que ao BE "não interessa discutir nomes em particular, mas sim discutir as políticas deste Orçamento de Estado Suplementar".

A líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, salientou que Mário Centeno foi "o melhor ministro das Finanças de Portugal de sempre", reagindo à sua saída do ministério do Terreiro do Paço, em Lisboa, após a conferência de imprensa que sucedeu ao conselho de ministros de hoje."Se Portugal hoje tem o enorme prestígio na Europa e no mundo, isso deve-se muito ao primeiro-ministro António Costa, mas também ao ministro das Finanças, Mário Centeno", atira Ana Catarina Mendes.