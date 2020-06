"O Presidente da República recebeu do Primeiro-Ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do Ministro de Estado e das Finanças, Professor Doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do Professor Doutor João Leão", lê-se na nota de Marcelo Rebelo de Sousa, publicada há minutos na página da Presidência da República.

O Presidente da República aceitou as propostas, realizando-se a cerimónia da posse no dia 15 de junho, às 10 horas", indica ainda.



João Leão sobe de secretário de Estado do Orçamento a ministro das Finanças João Leão Mario centeno



(Notícia em atualização) A saída de Mário Centeno já era esperada, sobretudo desde a reunião de emergência decorrida a 13 de março, entre o responsável pela pasta das Finanças e o primeiro-ministro, na sequência de um desentendimento sobre a nova injeção de capital no Novo Banco. Nessa altura, ficou desde logo decidido que Centeno ficaria apenas até à entrega do Orçamento do Estado Suplementar Na semana passada, a entrevista que Centeno deu à Antena 1, onde diz nunca ter falado com António Costa Silva – o homem escolhido pelo primeiro-ministro para desenhar os planos de recuperação da economia portuguesa – foi mais um motivo de mal-estar, acentuando o desconforto que a nomeação do presidente da Partex já estava a gerar (Notícia em atualização)