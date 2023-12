Concelhos da margem sul lideram aumentos dos preços das casas em 2023

Leia Também 62% das famílias não conseguem mudar de casa na Área Metropolitana de Lisboa

De acordo com os mais recentes dados da Confidencial Imobiliário, relativos ao terceiro trimestre de 2023, é nos concelhos da margem sul do rio Tejo que os preço das casas mais têm subido, enquanto Lisboa se encontra a perder em termos da valorização por metro quadrado (+6,15%) para todos os concelhos da área metropolitana, avança o Expresso esta sexta-feira.Os números mostram que oito das dez maiores valorizações do preço das casas na Área Metropolitana de Lisboa (AML) se encontram precisamente em concelhos da margem sul do rio Tejo. Além destes concelhos serem cada vez mais uma alternativa para as famílias, tendo em conta os elevados preços das casas praticados em Lisboa, a margem sul tem atraído também cada vez mais cidadãos estrangeiros.A Confidencial Imobiliário aponta para um limite mínimo de 1500 euros por m2 na margem sul, cerca de um terço do valor praticado na venda de habitação em Lisboa (4446 euros/m2). Na margem norte, depois de Lisboa, Cascais e Oeiras são os concelhos mais caro: 4167 e 3630 euros/m2, respetivamente.No entanto, trata-se já de um valor que "comprova a forte valorização". Almada continua a manter a liderança de preços na margem sul, com vendas a 2474 euros por m2 (valorização de mais de 18%), um valor semelhante a Odivelas (2553 euros por m2) e acima da Amadora (2276 euros/m2) e Sintra 2119 euros/m2).No extremo oposto está a Moita, com um mínimo regional no 3º trimestre do ano de 1573 euros por m2, sendo este o mais barato da região mas também o que apresenta a maior valorização (23,24%).Muito procurados têm sido também os concelhos de Alcochete (2170 euros/m2), Montijo (1874 euros/m2) e Seixal (1974 euros/m2). Sesimbra apresenta um preço por m2 de 2164 euros e o Barreiro de 1843 euros, enquanto Setúbal e Palmela, mais distante de Lisboa, estão nos 1936 e 1904 euros, respetivamnete