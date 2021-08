Portugal é o segundo país onde a produção industrial mais recuou

Quando ajustada dos fatores sazonais, a produção industrial recuou em junho face ao mês anterior, tanto na Zona Euro (-0,3%) como na União Europeia (-0,2%), destaca esta quinta-feira, dia 12 de agosto, o gabinete de estatísticas europeu.









Os dados divulgados pelo Eurostat revelam que o recuo registado em Portugal (-2,6%) foi o segundo maior dos 27 países para os quais são apresentados dados, só superado pela Irlanda (-4,4%).





A Holanda (+3,3%) e a Bélgica (+0,9%) estão entre os países onde a produção subiu face ao mês anterior. Contudo, na Alemanha cai (-1%) e em Espanha estabiliza (0,1%).



"Na Zona Euro, em junho de 2021, comparado com Maio de 2021, a produção de bens de capital caiu 1,5% e a energia 0,6%, enquanto a produção de bens duradouros e intermédios subiram 0,1% e de bens não duradouros subiu 1,6%", diz o Eurostat.



"Entre os Estados-membros que têm informação disponível, as maiores quebras foram registadas na Irlanda (-4,4%), em Portugal (-2,6%) e na Dinamarca (2,3%). Os maiores aumentos foram observados em Malta (+5,2%), Holanda (+3,3%) e Estónia (+3,2%)", acrescenta.





Se a comparação for feita com o mês homólogo, Portugal regista um aumento de 10%, que fica acima da média da Zona Euro (9,7%) e abaixo da União Europeia (+10,5%).





Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) já tinham apontado para uma recuperação homóloga da produção industrial, com um aumento de 10,4% face ao mesmo mês do ano passado mas para níveis abaixo do período pré-pandemia.