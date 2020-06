Surtos na Alemanha disparam reprodução do novo coronavírus

O indicador de reprodução do vírus, Rt, disparou para 1,79 na Alemanha. A explicação está em vários surtos localizados e as autoridades garantem que o número de novos infetados a nível nacional continua a ser pequeno.

Uma série de surtos locais na Alemanha fez com que a reprodução do novo coronavírus tenha tido uma forte subida, situando-se a taxa de transmissão em 1,79, segundo os últimos dados do Instituto Robert Koch. Ou seja, cada 100 portadores do novo coronavírus, que causa a covid-19, contagiam, em média, 179 pessoas. A meta era manter o índice de reprodução (R) abaixo de 1.





O Instituto Robert Koch explicou que o aumento do indicador R se deve, em parte, ao facto de o número de casos ativos na Alemanha ser relativamente baixo e, por isso, todos os surtos locais têm uma forte repercussão nos cálculos. "Não se pode concluir que haja um forte aumento dos casos a nível federal", assumiu o Instituto Robert Koch no seu relatório diário.