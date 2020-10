Covid-19: Portugal com mais 39 mortes e recorde de internamentos graves

Depois de ontem ter atingido o recorde de casos diários de covid-19, com 4.656 novos casos e 40 vítimas mortais, foram registadas em Portugal, nas últimas 24 horas, 4.007 infeções e 39 mortes, de acordo com o mais recente relatório da Direção Geral de Saúde (DGS).

Portugal soma agora um total de 2.507 vítimas mortais em 141.279 casos identificados no país.

Quanto aos casos recuperados, atingiram um total de 80.280, o que representa um aumento de 2.831 face a ontem, o que representa um recorde diário

Os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 1.137, para um novo máximo de 58.492.





O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo décimo quarto dia consecutivo e atingiu um novo máximo desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, foram internadas mais 45 pessoas, totalizando agora 1.972.

Quanto aos casos mais graves, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, são hoje mais 11, para um total de 286, o valor mais elevado de sempre.





O Norte foi, mais uma vez, a região com mais infeções nas últimas 24 horas - 1.900, tendo sido responsável por 47% dos novos casos, e onde morreram 23 pessoas.

Já na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 1.406 novos casos (35%) e ocorreram 12 mortes.

No Centro morreram duas pessoas e identificaram-se 552 novos casos (13%), no Algarve registou-se um morto e 80 novos casos e no Alentejo um morto e 61 novos casos.

Na Madeira e nos Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.

Recorde-se que este sábado, 31 de outubro, está a decorrer um Conselho de Ministros extraordinário, precisamente para tomar novas medidas de controlo da pandemia.

Neste fim de semana, os portugueses estão impedidos de circular entre concelhos, uma medida que vigora até às 06:00 da manhã de 3 de novembro.





(Notícia atualizada às 14:21)