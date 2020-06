Comissão Europeia em negociações com Johnson & Johnson para comprar vacina

Esta farmacêutica vai começar a testar em humanos, já no próximo mês, a vacina que tem estado a desenvolver contra a covid-19.

A Comissão Europeia está em conversações avançadas com a gigante farmacêutica Johnson & Johnson para poder reservar uma vacina que está, para já, em fase de desenvolvimento, avança a Reuters.





De acordo com as mesmas fontes, que preferem o anonimato e estão próximas do processo, este acordo seria o primeiro a ser financiado por um fundo de 2 mil milhões de euros que os países da União Europeia decidiram destinar à reserva de vacinas contra a covid-19 para o bloco.