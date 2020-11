Há 27 concelhos com mais de mil casos por 100 mil habitantes. 188 cumprem o critério de risco

Leia Também 77 concelhos de risco passam hoje a ter mais restrições. Veja a lista e as novas regras

A 10 de novembro existiam 188 concelhos com mais de 240 novos casos de infeção pelo coronavírus por 100 mil habitantes registados nos 14 dias anteriores, ou seja desde 28 de outubro, revelou esta segunda-feira a Direção-Geral de Saúde (DGS), que não divulgava dados dos casos ao nível dos municípios desde 26 de outubro. Assim, dos 191 municípios classificados de risco elevado apenas três não superam o limiar definido.Paços de Ferreira, com mais de 3.968 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, é, por larga margem, o concelho onde a situação epidemiológica é mais grave. Isto corresponde a 2.098 novos contágios nesse período, segundo cálculos do Negócios, o que elevaria o total acumulado no município pacense para cerca de quatro mil infeções, uma vez que a 26 de outubro esse valor era de 1.845.Os concelhos considerados de alto risco, que incluem também os municípios com menos de 240 casos por 100 mil residentes mas que se encontrem junto a outros que ultrapassam esse limiar, constam de uma lista de 191 municípios sujeitos a restrições específicas, nomeadamente o recolher obrigatório durante a semana entre as 23:00 e as 05:00 e entre as 13:00 e as 05:00 ao fim de semana. A data utilizada pelo Governo para avaliar o risco dos concelhos foi exatamente a de 10 de novembro e os 14 dias anteriores.Assim, dos 191 municípios classificados de risco elevado apenas três não atingiam o limiar definido: Alcochete, Cadaval e Montijo. Nestes três concelhos, o Governo aplicou uma das condições previstas que é o facto de se localizarem junto a outros municípios de risco.Além de Paços de Ferreira, apenas Lousada supera os três mil casos por 100 mil habitantes entre 28 de outubro e 10 de novembro. O concelho, que tinha sido submetido a restrições mais apertadas ao mesmo tempo que Paços de Ferreira e Felgueiras, apresenta um valor de 3.362.Há ainda mais quatro municípios, três deles no Norte, com mais de dois mil casos por 100 mil habitantes em 14 dias: Vizela, Manteigas, Paredes e Penafiel.E são no total 27 os concelhos acima dos mil casos por 100 mil residentes, numa lista que engloba Guimarães, Felgueiras, Matosinhos e Porto.Já Lisboa, o concelho mais populoso do país, apresenta um valor de 576 casos por 100 mil habitantes.