Segundo António Costa, o regime de 'lay-off' pode custar cerca de mil milhões de euros por mês aos cofres do Estado. O objetivo é salvaguardar o máximo de postos de trabalho possível.

O primeiro-ministro admitiu que o novo regime de 'lay-off' simplificado, criado para responder aos impactos económicos da covid-19, pode custar aos cofres do Estado cerca de mil milhões de euros por mês.

"O recurso ao lay-off custará 1.000 milhões de euros por mês ao Estado", afirmou António Costa, numa entrevista esta segunda-feira à TVI.



O novo regime de 'lay-off' simplificado, que entrou em vigor há uma semana, permite que a Segurança Social subsidie os salários, com cortes de rendimento para os trabalhadores, desde que as empresas tenham uma quebra de 40% na faturação.



Duranta a entrevista, o chefe de Governo defendeu a necessidade de evitar ao máximo o aumento do desemprego - há casos que apontam para um milhão de desempregados em sequência desta crise -, optando por defender o novo regime como instrumento para manter empregos e empresas.



"A pior coisa que pode acontecer é haver um desemprego maciço. É fundamental que os empresários tenham confiança de que este não é o momento de fazerem despedimentos. Temos de fazer um esforço em conjunto para sustentar empresas, emprego e rendimento de forma ao país não afundar. O país não pode parar", afirmou.





O primeiro-minsitro defendeu a utilização de todos os recursos até ao limite do possível. "Mas o Estado não tem uma varinha de condão", lamentou.