Ainda não há "novo lay off". Turismo pede clarificação de regras

O diploma do "novo lay off" ainda não está publicado, refere a Confederação do Turismo (CTP), pedindo ao Governo que esclareça as regras, num comunicado onde indica que a quebra de receitas "não permite" aos empresários do setor "pagar, no imediato, salários, fornecedores, impostos ou créditos" .



O ministro da Economia esclareceu na segunda-feira à noite que vai voltar a alterar as regras do novo lay off, acrescentando que ainda não há forma de aderir a este regime, uma vez que a plataforma que vai receber os requerimentos ainda está a ser preparada.





"A terceira alteração desde o início desta pandemia ao denominado regime de lay-off simplificado – mas que na realidade se trata, nos termos da portaria 71-A/2020, de um apoio de caráter extraordinário, temporário e transitório, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho (…) – ainda não foi publicada", refere o comunicado.