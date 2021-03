Covid: Norte e Algarve são únicas regiões que cumprem meta ideal do Governo

As regiões do Norte e do Algarve são as únicas de Portugal que já cumprem os dois critérios apontados pelo Governo para uma situação de grande conforto em termos da pandemia, revela o relatório divulgado esta sexta-feira pelo Instituto de Saúde Ricardo Jorge (INSA).Na apresentação da matriz de risco, António Costa referiu que o objetivo é que Portugal apresente uma incidência inferior a 60 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e que o índice de transmissibilidade (R(t)) seja inferior a 1.Os dados do relatório do INSA mostram que Portugal Continental registava a 14 de março uma incidência de 75,7 casos por 100 mil habitantes e um R(t) de 0,84.Contudo, o Norte e o Algarve cumprem já os objetivos avançados pelo primeiro-ministro. No caso do Norte, a incidência é de 58,6, a mais baixa do Continente, e o R(t) situa-se nos 0,85. Já o Algarve contava com 60 casos por 100 mil habitantes e um R(t) de 0,84.Em Lisboa e Vale do Tejo a incidência era de 94,7 e o R(t) de 0,81, enquanto no Centro os valores se situavam nos 75,2 casos e 0,86 de R(t). O Alentejo apresentava uma incidência de 70,7 e um índice de transmissibilidade de 0,82.Nos Açores a incidência é a mais baixa do país - 52,7 - mas o R(t) supera o limiar de 1, fixando-se nos 1,20.O INSA não apresenta dados para a Madeira devido ao atraso no reporte de dados, que poderá enviesar o cálculo quer da incidência quer do R(t).