Ginásios e piscinas voltam a funcionar. Saiba quais as regras que terá de seguir

Na terceira fase do desconfinamento, que se inicia esta segunda-feira, os ginásios, piscinas cobertas e descobertas e academias também vão poder reabrir, desde que cumprindo as orientações definidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Além das já divulgadas regras de higienização, que incluem desinfeção das mãos à entrada e à saída, deve ser assegurado o distanciamento de pelo menos dois metros entre as pessoas quando não estejam a fazer exercício físico e de três metros quando estiverem a praticar.

Havendo máquinas, estas não devem ser colocadas frente a frente. A DGS recomenda que se privilegie o uso de marcações online para treinos e aulas. A máscara será obrigatória para utentes e funcionários a não ser nos momentos de prática da atividade física ou de lecionação, no caso dos professores.

Não é permitido o contacto físico a não ser em situações de emergência e a DGS recomenda que seja evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas, como alguns tipos de colchões. Finalmente, não são recomendadas sessões de grupo para grávidas, idosos ou pessoas com doenças crónicas.

Piscinas abrem, saunas e banho turco não





As piscinas poderão reabrir, com cuidados especiais na limpeza e desinfeção da água, sobretudo no caso de canalizações que tenham estado paradas. Será obrigatório higienizar as mãos na entrada do cais da piscina e é recomendado aos utilizadores o uso de óculos de natação dentro da mesma e área circundante, de modo a evitar tocar com as mãos nos olhos. Saunas, banhos turcos, solários, hidromassagem/jacuzzi e similares devem permanecer encerrados até indicação contrária.