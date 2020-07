Empresa portuguesa lança nova cadeia de ginásios para mulheres na Arábia Saudita

Em 2010, Mário Santos e Ivo Gomes saíram da cadeia de ginásios Solinca, do grupo Sonae, onde desempenhavam as funções de diretor de marketing e vendas e diretor operacional, respetivamente.

Após um "período sabático", os dois amigos criaram em 2014 a All United Sports, que fornece serviços de consultoria dentro da área desportiva e do "fitness", que atualmente tem clientes espalhados pela Península Ibérica, Médio Oriente e África.

"Gerimos clubes em Portugal, Espanha, Emirados Árabes Unidos, Kuwait,Omã e no Quénia, num total de 40, metade dos quais em território nacional, e estamos agora no lançamento e gestão da Pulse Fit na Arábia Saudita ", adiantou Mário Santos ao Negócios.

Na Arábia Saudita, a All United Sports fez uma parceria com a Nabdh Society for Physical Activity and Dietetics, que pretende "transformar a Pulse Fit no maior promotor de exercício físico e saúde na população saudita", sendo que esta nova cadeia de ginásios estará "focada exclusivamente no público feminino", sublinha o mesmo gestor da empresa portuguesa.

A abertura do primeiro ginásio está marcada para o final de setembro, na capital do país, Riade. "O plano da Nabdh Society é abrir uma média de dois a três clubes por ano, nos próximos quatro a cinco anos, inicialmente em Riade e, depois, expandir para Jeddah, que aé a segunda maior cidade do país", detalhou Mário Santos.

Na Pulse Fit, a All United Sports "é responsável por todo o processo de implementação, desde a criação do conceito à gestão estratégica, operacional, marketing e vendas", referiu o co-fundador e diretor da empresa, destacando que, "das 12 a 14 pessoas da equipa do primeiro Pulse Fit, duas a quatro serão portuguesas".

Focada no público feminino, "para o público em geral fica acessível a plataforma online com aulas de grupo, treino personalizado e acompanhamento do treino, e a loja online de equipamentos desportivos com o objetivo de melhorar a experiência de treino à distância".

A parceria da Nabdh Society com a All United Sports "vem no seguimento de outros projetos já desenvolvidos na região do Médio Oriente, com intervenção desde a ideia de negócio até à abertura dos ginásios, incluindo todo o trabalho de criação de identidade, posicionamento, ‘branding’, acompanhamento da obra e arquitetura, até ao planeamento estratégico, marketing e vendas, gestão operacional, recrutamento, formação de equipas e desenvolvimento de aulas de grupo exclusivas", enfatiza a empresa portuguesa.

De acordo com a All United Sports, a Nabdh Society for Physical Activity and Dietetics "é constituída por personalidades influentes da sociedade Saudita, ligadas à medicina, educação, desporto, empreendedorismo e filantropia, tendo como objetivo fomentar o exercício físico e saúde através do projeto Pulse Fit".