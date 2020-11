Guimarães com mais de 250 novos casos por dia. Veja no mapa a situação no seu concelho

Leia Também Há nove concelhos com mais de 2 mil casos por 100 mil habitantes. Paços de Ferreira já não é o pior

Entre 6 e 19 de novembro, Guimarães registou 3.569 novos casos de infeção pelo coronavírus, o que traduz uma média de mais de 254 infeções diárias, segundo cálculos do Negócios com base nos dados de casos por 100 mil habitantes divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e as estimativas de população do INE.Segundo a DGS, o concelho da cidade-berço somou 2.343 casos por 100 mil habitantes naqueles 14 dias, o que, tendo em conta a população do município, corresponde a 3.569 novos infetados.Além do concelho vimarenense, superam os três mil casos em 14 dias os concelhos de Vila Nova de Gaia e Lisboa, com 3.251 e 3.184, respetivamente.É de notar que com base nos dados anteriores revelados pela DGS - referentes ao período de 28 de outubro a 10 de novembro - nenhum concelho registava mais de três mil casos, sendo Lisboa o município que mais se aproximava, com 2.935 novos contágios. Existiam, então, seis concelhos com mais de dois milhares de infeções naqueles 14 dias.Agora, superam a fasquia dos dois mil contágios entre 6 e 19 de novembro os municípios de Vila Nova de Famalicão (2.445), Porto (2.372), Braga (2.231) e Santa Maria da Feira (2.048).E são 24 os concelhos a somarem mais de um milhar de novos infetados nestas duas semanas. Um número superior aos 18 nessa situação entre 28 de outubro e 10 de novembro.Ainda assim, alguns dos concelhos que registavam piores números apresentam uma evolução positiva, destacando-se Paços de Ferreira, com uma redução de 661 casos.Também com descidas significativas contam-se os municípios de Paredes (-366), Lousada (-267), Matosinhos (-186), Porto (-117) e Guarda (-111).Em sentido contrário, Santa Maria da Feira regista um aumento de 775 casos, Braga apresenta uma subida de 725, Guimarães de 696, Vila Nova de Famalicão de 669, Barcelos de 620 e Vila Nova de Gaia de 613.