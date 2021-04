Há mais três concelhos acima do limite de risco e incidência sobe em 112 municípios

Leia Também Saiba quais são os 83 concelhos que arriscam ver o desconfinamento travado a 19 de abril

O número de concelhos que superam o limite de risco da covid-19 definido pelo Governo aumentou de 26 para 29 no espaço de uma semana. Os dados divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) revelam ainda que 112 municípios - mais de um terço do total - registaram um aumento da incidência da pandemia.Segundo os números hoje revelados - que abrangem o período de 24 de março a 6 de abril -, há 29 concelhos com 120 ou mais contágios por 100 mil habitantes em 14 dias. Destes, 22 localizam-se em Portugal Continental, aqueles em que o limite definido pelo Governo no âmbito do plano de desconfinamento tem efeitos práticos.Na anterior listagem, divulgada segunda-feira e que cobria o período de 17 a 30 de março, eram 26 os municípios acima dos 120 casos, sendo 19 no Continente.Dos 29 concelhos que superam o limiar há nove que ultrapassam os 240 casos por 100 mil residentes, estando no patamar mais elevado de risco. Excluindo as regiões autónomas, são seis os municípios nesta situação.AlandroalBarrancosMachicoMouraNordesteOdemiraPortimãoRio MaiorVila Franca do CampoAlbufeiraAlmeirimBejaCarregal do SalFigueira da FozLagoaMarinha GrandeMiranda do CorvoPaços de FerreiraPenalva do CasteloPenelaPonta DelgadaPorto de MósPorto MonizRibeira de PenaSanta CruzSantanaVila do BispoVila Franca de XiraVimiosoOlhando para a listagem, verifica-se que dos 19 concelhos do Continente que arriscam ver o desconfinamento travado na próxima fase - a 19 de abril - deixam de estar na "zona de risco" quatro municípios: Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos e Soure.Por outro lado, embora não corram o risco de serem já penalizados no alívio de restrições previsto para 19 de abril, há sete novos concelhos a superarem o limite de risco: Almeirim, Barrancos, Miranda do Corvo, Paços de Ferreira, Penalva do Castelo, Porto de Mós e Vila Franca de Xira.Aqui destaca-se Barrancos, que vê a incidência disparar no espaço de uma semana de zero para 428. Tendo em conta a dimensão do concelho, isto corresponde a sete infeções.Os números de hoje mostram ainda que a incidência aumentou em 112 dos 308 concelhos. Ao nível do Continente registaram-se agravamentos em 103 dos 278 municípios, ou seja 37%.As maiores subidas no número de casos por 100 mil habitantes ocorreram nos concelhos de Nordeste (494), Barrancos (428), Alandroal (381) e Vila Franca do Campo (235).Em 73 municípios a incidência manteve-se e nos restantes 121 baixou.Do lado das descidas, destacam-se os concelhos de Ribeira de Pena (-150), Ribeira Brava (-112), Figueiró dos Vinhos (-90 ) e Cinfães (-82). De notar que Ribeira de Pena, Figueiró dos Vinhos e Cinfães pertencem ao lote de 19 municípios em risco de ver o desconfinamento suspenso.