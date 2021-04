Governo deve avançar para confinamentos locais a partir de 19 de abril

O Governo prepara-se para manter o calendário do plano de desconfinamento a nível nacional, cuja terceira fase se inicia a 19 de abril, mas deverá avançar para confinamentos locais nos concelhos onde a situação epidemiológica é mais grave, avançou este domingo Luís Marques Mendes no seu habitual comentário semanal na SIC.



"A terceira fase do desconfinamento, prevista para dia 19, vai continuar", referiu. "Mas, segundo apurei, é muito provável que o Governo venha a decretar confinamentos locais. Confinamentos em vários concelhos onde a situação é mais grave", revelou o conselheiro de Estado.



O primeiro-ministro disse, a 1 de abril, que "se em duas avaliações sucessivas [feitas quinzenalmente] os mesmos concelhos estiverem acima do limiar de risco, nesses concelhos não devem avançar novas medidas de desconfinamento". E António Costa acrescentou que também os municípios limítrofes poderão ver o alívio das restrições suspenso, total ou parcialmente.



Em risco de repetirem uma avaliação com mais de 120 casos por 100 mil habitantes encontram-se 19 concelhos. Destes, uma semana mais tarde, há quatro que deixaram de estar acima do limite definido pelo Governo: Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos e Soure, estando bem encaminhados para evitar os confinamentos. Já os municípios que fazem fronteiras com estes concelhos ascendem a 64.



As medidas previstas para 19 de abril incluem, por exemplo, o regresso das aulas presenciais no ensino secundário e superior, a reabertura de restaurantes e cafés, a abertura de todas as lojas e dos centros comerciais e o regresso do público a cinemas, teatros e salas de espetáculos.