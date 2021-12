Teste negativo vai ser obrigatório para as festas de passagem de ano

Leia Também Consumo de bebidas alcoólicas na rua proibido no Natal e Ano Novo

Vai ser necessário apresentar um teste negativo para aceder a festas de passagem de ano, anunciou António Costa no briefing do Conselho de Ministros desta terça-feira.Com o executivo a incentivar a "testagem massiva" nesta aproximação da quadra festiva, o leque das medidas de contenção foi antecipado, também devido à variante ómicron. Entre as novas medidas figura a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo para aceder às festas de passagem de ano. Conforme explicou o primeiro-ministro, será possível apresentar um "teste antigénio ou um PCR".Os ajuntamentos com mais de dez pessoas na via pública estarão também proibidos nos dias 24 e 25 de dezembro e no Ano Novo, nos dias 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro. "Sabemos que vamos entrar num período difícil", reconheceu o primeiro-ministro, notando que é uma época que acarreta contacto entre as pessoas.A variante ómicron foi um ponto de destaque nesta apresentação de novas medidas. António Costa destacou factores como a transmissibilidade desta nova variante, detetada primeiro na África do Sul, que motivou a antecipação de restrições, previstas para a chamada semana de contenção. Mesmo com os dados a sugerirem que a ómicron não traz um agravamento da doença, o primeiro-ministro disse que o executivo vai optar pela prevenção. "Responsavelmente, não devemos assumir uma conclusão tão cedo, com ainda tão pouca informação e, pelo contrário, devemos prevenir para não ter de mais tarde remediar."Além das festas de passagem de ano, o teste negativo será também obrigatório para entrar em espetáculos culturais e em recintos desportivos, "independentemente da sua taxa de ocupação, salvo indicação da Direção Geral da Saúde", indicou o primeiro-ministro. O teste será também obrigatório para aceder também a estabelecimentos turísticos e alojamentos locais, casamentos e batizados e ainda eventos empresariais.(notícia atualizada)