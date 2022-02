Restrições no mínimo: testes apenas em lares e certificados só em fronteiras

O Governo decidiu avançar para uma primeira fase de alívio das restrições anti-covid, reduzindo ao mínimo as medidas em vigor para travar a propagação do vírus Sars-COV-2. Assim, "nos próximos dias", o certificado digital passará a ser exigido apenas no controlo de fronteiras e o teste de negativo apenas para visitar pessoas em lares ou internadas em estabelecimentos de saúde.O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, depois do Conselho de Ministros desta manhã, que se seguiu a uma reunião com peritos que apontou para duas fases de levantamento das restrições anti-covid.

para acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios.

Assim, além do fim do isolamento de contactos de risco (apenas passam a estar isolados os casos positivos, com sintomas e assintomáticas) e da recomendação de teletrabalho , o Governo avança para o fim dos limites de lotação em estabelecimentos comerciais. Recorde-se que, até aqui, mantinha-se a ocupação máxima indicativa de uma pessoa por cada cinco metros quadrados de área.Também o teste negativo deixa de ser exigido para acesso a grandes eventos, recintos desportivos e bares e discotecas.O teste negativo - salvo quando existe certificado da terceira dose ou de recuperação da covid-19 - passa a ser necessário apenas para visitas a lares e a pacientes internados em estabelecimentos de saúde.Por outro lado, o uso da máscara nos espaços interiores continua a ser exigida nos moldes atuais.Apesar da redução das restrições ao mínimo, a ministra ressalvou que "este não é o momento em que decretamos o fim da pandemia".Aliás, o alívio destas medidas corresponde a uma primeira fase, que segue as recomendações de ontem dos peritos. A segunda fase, que será do levantamento "de todas as restrições", só será possível daqui a cerca de " cinco semanas ", quando o indicador relativo às mortes por 100 mil habitantes estiver nos 20. "Nós hoje ainda temos 63 mortes por 100 mil habitantes", disse a ministra.