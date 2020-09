Portugal soma 585 novos casos e mais 3 mortes devido à covid-19

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.852,, quando estavam contabilizados 1.849, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira, 10 de setembro. Os casos ativos subiram pelo 27.º dia e encontram-se ao nível mais elevado desde 23 de maio, superando os 16 mil infetados.O número de infetados (casos confirmados) aumentou para 62.126, o que representa. Ontem tinham sido reportados 646 novos casos, a maior subida desde 20 de abril, para um total acumulado de 61.541 desde o início da pandemia.

A média diária dos últimos sete dias em termos de novos casos é de 439,3 uma subida face aos 415,4 da véspera e o valor mais elevado desde 26 de abril. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 52,96 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, agravou-se pelo 18.º dia.



Centro com maior número de casos desde 29 de abril

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 239 novos casos (290 ontem), o que representa 41% do total de novos casos no país. Já no Norte o número de novos casos ascendeu a 268 (276 na véspera). Na região Centro, as 50 novas infeções constituem o maior número desde 29 de abril.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 2,98%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 11 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.





No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 43.441 casos, mais 157 do que o reportado ontem (43.284).



O número de casos ativos aumentou pelo 27.º dia, para 16.833, uma subida de 425, o que representa 27,09% do total de casos confirmados e é o número mais alto desde 23 de maio. Em apenas três dias, os casos ativos aumentaram em 1.185.









Doentes internados e casos graves em máximos desde julho

Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 62 mil casos confirmados, 406 estão internados em hospitais, mais 15 do que na véspera (391). Desde 27 de julho que o número de pacientes hospitalizados não era tão elevado.



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 57 pacientes, mais cinco do que na véspera, e máximo desde 23 de julho.



As três vítimas mortais foram todas registadas em Lisboa e Vale do Tejo.



Segundo o boletim diário da DGS, há 852 mortos no Norte, 692 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 254 no Centro e 22 no Alentejo. O Algarve tem 17 falecidos, os Açores registam 15 óbitos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.