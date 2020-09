Covid-19: Em nove dias Norte já soma o dobro dos casos de todo o mês de junho

Leia Também Portugal soma 585 novos casos e mais 3 mortes devido à covid-19

Após ter sido a região mais duramente atingida pela pandemia da covid-19 nos dois primeiros meses - março e abril - o Norte foi reduzindo a propagação do novo coronavírus, tendo em junho registado 825 casos e sendo responsável por apenas 8,4% das novas infeções nesse mês.A situação alterou-se de forma drástica a partir dos últimos 10 dias de agosto. A 26 de agosto, o Norte contabilizou 109 novos casos, sendo a primeira vez que superou a fasquia da centena de novas infeções desde 8 de maio.A subida acentuada em agosto, mês em que registou 2.199 infeções, uma subida de mais de mil casos face a julho (1.157), levou a que a região terminasse o mês com 31,7% dos casos positivos observados em Portugal em agosto. Em julho, esse valor era de 13,2%.Este crescimento dos casos no Norte e, em menor medida, no Centro, e o abrandamento em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é "uma correção, em que a distribuição se torna mais homogénea", disse recentemente ao Negócios Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP). "Não era expectável que a concentração em LVT se prolongasse por muito tempo", acrescentou.E agora, nos primeiros nove dias de setembro, o Norte contabiliza já 1.652 novos infetados, mais do dobro do que os 825 casos positivos detetados em todo o mês de junho e superando também o total de casos na região registados em julho (1.157).Nestes primeiros nove dias do mês, a região nortenha é responsável por 42,5% dos casos do país, uma percentagem que apenas superou em março e abril, quando pesava 59,5% no total nacional.Mais. Enquanto em agosto a diferença de casos face a Lisboa e Vale do Tejo cifrou-se em 1.610 infeções, nos primeiros nove dias deste mês o Norte regista apenas menos 110 casos do que LVT.A aceleração no total do país neste início de setembro traduz-se na média de mais de 431 novos casos diários, enquanto em todo o mês de agosto a média era de apenas de cerca de 224 novas infeções por dia.A 8 de setembro, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado quarta-feira, 9 de setembro, Portugal registou 646 novas infeções, o número mais elevado desde 20 de abril , e a região Norte contabilizou 276 casos, máximo desde 24 de abril.Veja em baixo a evolução diária dos casos de covid em todas as regiões do país. No primeiro gráfico pode ver a evolução dos números acumulados e no segundo a evolução dos dados diários.