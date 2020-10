Trump tem alta esta noite

Donald Trump anunciou que sairá do hospital às 18h30 de Washington (23h30 em Lisboa) e que está a sentir-se "muito bem".





Ontem, os médicos do chefe da Casa Branca tinham já indicado que o presidente norte-americano poderia ter alta hoje, depois de ter sido internado por precaução na sexta-feira, 2 de outubro, no hospital militar Walter Reed – quando se soube que tinha testado positivo à covid-19.





No anúncio que fez no Twitter, Trump apelou aos norte-americanos para não recearem o coronavírus. "Não deixem que domine a vossa vida", escreveu.





I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!