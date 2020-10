Trump criticado por curto passeio de carro para agradecer apoio

Leia Também Trump poderá ter alta na segunda-feira

Donald Trump está a ser criticado pelo passeio dado este domingo de SUV e que o presidente dos Estados Unidos aproveitou para agradecer a apoiantes.Ontem, Trump saiu do hospital militar Walter Reed, onde se encontra internado devido às complicações respiratórias verificadas na sexta-feira, já depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.Trump passeou de SUV e apesar de ter mantido sempre uma máscara está a ser criticado por ter colocado em risco tanto o motorista como os elementos dos serviços secretos que o acompanharam.Apesar de entretanto a equipa médica do presidente ter adiantado que Donald Trump poderá sair do hospital ainda esta segunda-feira, o passeio dado este domingo aconteceu numa fase em que persistiam informações contraditórias quanto à gravidade da situação de saúde do presidente americano.O porta-voz da Casa Branca veio já esta segunda-feira que o passeio de automóvel feito este domingo foi "autorizado pela equipa médica como seguro". Todavia, a viagem de SUV foi realizada pouco depois de médicos terem revelado que havia sido administrado a Trump um esteroide habitualmente apenas usados em casos graves de covid-19.O médico James Phillips, docente na universidade George Washington, e que é também médico no hospital Walter Reed, citado pelo Financial Times, criticou Trump porque "cada pessoa que esteve no veículo durante aquele completamente desnecessário passeio terá agora de ficar de quarentena durante 14 dias". Phillips lamentou ainda que se tenha colocado vidas em risco por "teatro político" para concluir que "isto é insano".Além das críticas feitas por este e outros médicos, Donald Trump foi também criticado pelo Partido Democrata. Um deles foi o congressista Hakeem Jeffries que, via Twitter, disse que os Estados Unidos precisam de "liderança" e não de "encenações".